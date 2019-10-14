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21:00, 14 октября 2019 227

В «Буревестнике» снова заработает секция по самбо

В «Буревестнике» снова заработает секция по самбо

В бассейне «Буревестник» снова заработает секция по самбо. Это обсудили глава гордумы Юлия Рокотянская, мэр Рязани Елена Сорокина и депутат гордумы Роман Худяков во время рабочей встречи в понедельник, 14 октября.

С руководством областного отделения спортобщества «Россия», которому принадлежит «Буревестник», договорились, что тренировочный процесс возобновится с 15 октября.

«Важно, что совместными усилиями мы смогли сохранить секцию самбо в привычном для детей и родителей месте. Особую благодарность за личное участие выражаем министру по физической культуре и спорту Владиславу Фролову», — подчеркнула Сорокина.

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