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12:44, 15 октября 2019 218

ХК «Рязань» одержал пятую победу в сезоне 1

ХК «Рязань» одержал пятую победу в сезоне

ХК «Рязань» одержал пятую победу в сезоне. В понедельник, 14 октября, «горожане» с минимальным счетом обыграли «Горняк» из Учалов.

Единственную шайбу забросил Виталий Кудрин, который воспользовался суматохой на пятаке. «Горняк» имел возможность сравнивать счет, однако дважды попадал в штангу. «Основную часть матча соперник, пожалуй, владел преимуществом. Но нам удалось выстоять. Удача была на нашей стороне», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов.

«Горожане» набрали 12 очков и расположились на 14-м место в турнирной таблице Конференции 1. Очередной матч пройдет 16 октября, во ДС «Олимпийский» против «Южного Урала» из Орска. Начало в 19:00.

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