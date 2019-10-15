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10:59, 15 октября 2019 205

Оксана Любимова и Антон Князев представили Рязань на конференции Федерации тенниса в Москве

Оксана Любимова и Антон Князев представили Рязань на конференции Федерации тенниса в Москве

В воскресенье, 13 октября, в Москве прошла конференция Федерации тенниса России. Рязанскую области на ней представили президент региональной федерации Оксана Любимова и ее заместитель, директор Академии тенниса имени Озерова Антон Князев.

«Ежегодно в середине октября все внимание российского теннисного общества приковано к Москве, ведь именно в столице проходит самый престижный турнир России — „ВТБ Кубок Кремля“. Во время него традиционно проводится целая серия теннисных мероприятий», — отметили представителя рязанской академии.

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