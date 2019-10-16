«Автомобилист» вновь возглавил таблицу рязанской НХЛ. Обзор тура

Действующий чемпион Ночной Хоккейной Лиги рязанский «Автомобилист», встретился с командой десантников «ВДВ-Рязань». Лидер рейтинга победил со счетом 5:2.
Касимовский «Восход СУ-2» «в сухую» обыграл «Сокол» со счетом 8:0. Отметим, что лидером по заброшенным шайбам (9), результативным передачам (9) и набранным очкам (18) стал игрок из Касимова Эдуард Султанаев. В итоге у «Восхода» также девять очков после трех матчей.
На третьей строчке рейтинга «Империя», разгромившая «Державу» со счетом 4:1. Две шайбы записал на свой счет дебютант команды Геннадий Шестопалов, перешедший из проигравшей команды.
Четвертыми в списке стали игроки «Динамо», которые, перехватив инициативу, обошли «Шкоду-Рязань». Матч закончился со счетом 4:1. Команда «Светлый» со счетом 4:2 обыграла «Витязь».
Лидерство во второй группе поделили команды из Дядькова и Чучкова, одержав по три победы. Дядьковские хоккеисты первые два периода держали ничью, а в третьем обыграли «Лесной» — 4:2. В свою очередь чучковцы обыграли «Администрацию города Рязани» со счетом 2:0. Третьими стали хоккеисты «Рельеф-Центра», которые сыграли против рыбновцев — 4:1.
В матче «Здоровье» — «Спасск» все решил один меткий бросок, который в третьем периоде нанес игрок «Здоровья» Константин Михайлик — 1:0.
В матче «Динамо М» — «ГП Ухолово» бело-голубые одержали убедительную победу — 4:1. При счете 3:1 шайбу забросил динамовец Анатолий Абрамов. Таким образом он установил новый Всероссийский рекорд НХЛ — в этот день ему было 68 лет, 2 месяца и 16 дней.