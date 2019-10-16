Двукратный чемпион мира покинул ХК «Рязань» спустя полтора месяца после перехода

Двукратный чемпион мира Николай Жердев покинул ХК «Рязань» спустя полтора месяца после перехода. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила клубная пресс-служба.
Нападающий провел за «горожан» девять матчей отдал две передачи при показателе полезности «-7».
34-летний Жердев выигрывал чемпионаты мира в составе сборной России в 2009 и 2012 годах. С 2003 по 2011 год он выступал за клубы НХЛ «Коламбус», «Рейнджерс» и «Филадельфия»
Также ХК «Рязань» расстался с защитником Никитой Харькиным и нападающим Евгением Закуриным, которые результативными действиями не отличались.
Ранее команду пополнили форварды Артем Мелихов из пензенского «Дизеля» и Георгий Сергеенкоиз ангарского «Ермака».