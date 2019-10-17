ХК «Рязань» в овертайме проиграла десятый матч в сезоне

В среду, 16 октября, «горожане» со счетом 1:2 уступили «Южному Уралу» из Орска.
В первом периоде на площадке шла равная борьба. В середине второго хозяева открыли счет после кистевого броска Георгия Сергеенко.
До последних минут основного времени рязанцам удавалось сохранить ворота сухими, однако за 65 секунд до сирены орчане забили.
В овертайме хозяева получили удаление, которым воспользовался «Южный Урал», забив победную шайбу.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов посетовал на усталость команды.
«У нас так составлен календарь, что мы играем четвертую игру подряд, а соперники все приезжают свежие. Это не оправдание, а констатация факта. По игре — одно очко завоевали, этим доволен. Уступали в движении, но за счет самоотверженности боролись до конца. Чуть-чуть не дотерпели. Это хоккей — сегодня соперник оказался сильнее», — заявил тренер.
ХК «Рязань» набрал 13 очков и занимает 11 место в своей Конференции.
Очередной матч «горожане» проведут 18 октября во ДС «Олимпийский"против «Челмета» из Челябинска. Начало в 19:00.