Министр Фролов сравнил ХК «Рязань» с «Жигулями»

Министр спорта региона Владислав Фролов сравнил ХК «Рязань» с «Жигулями». В четверг, 17 октября, во время публичного отчета глава минспорта прокомментировал финансирования профессиональной хоккейной команды.
«Мы понимаем, что «Мерседес» стоит как «Мерседес» и едет как «Мерседес. У нас хорошие, замечательные, правильно работающие «Жигули» в виде хоккейной команды, на те деньги, которые у нас есть», — заявил Фролов.
Он отметил, что в 2019 году сделан основной шаг для развития спорта в регионе — появилась хоккейная молодежка.
«Мы заинтересованы, чтобы в Рязани играло больше местных. И я поставил задачу, чтобы через три года в клубе было 50% воспитанников», — подчеркнул министр.
Напомним, в 2018 году бюджет команды