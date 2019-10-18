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21:23, 18 октября 2019 377

Министр Фролов сравнил ХК «Рязань» с «Жигулями»

Министр Фролов сравнил ХК «Рязань» с «Жигулями»

Министр спорта региона Владислав Фролов сравнил ХК «Рязань» с «Жигулями». В четверг, 17 октября, во время публичного отчета глава минспорта прокомментировал финансирования профессиональной хоккейной команды.

«Мы понимаем, что «Мерседес» стоит как «Мерседес» и едет как «Мерседес. У нас хорошие, замечательные, правильно работающие «Жигули» в виде хоккейной команды, на те деньги, которые у нас есть», — заявил Фролов.

Он отметил, что в 2019 году сделан основной шаг для развития спорта в регионе — появилась хоккейная молодежка.

«Мы заинтересованы, чтобы в Рязани играло больше местных. И я поставил задачу, чтобы через три года в клубе было 50% воспитанников», — подчеркнул министр.

Напомним, в 2018 году бюджет команды составил 86 миллионов без привлечения спонсорских средств. В 2019 году сумма не поменялась.

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