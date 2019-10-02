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11:51, 2 октября 2019 321

В рязанской академии тенниса стартовало Командное первенство России

В рязанской академии тенниса стартовало Командное первенство России

Во вторник, 1 октября, в Рязанской академии тенниса имени Озерова стартовало Командное первенство России среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Спортсменов поприветствовали замминистра спорта региона Виктор Авдеев, главный судья первенства Евгений Кондратьев и директор академии Антон Князев.

В этом году в Рязани выступят команды из восьми регионов:

  • Самарская область;
  • Башкортостан;
  • Мордовия;
  • Московская область;
  • Санкт-Петербург;
  • Краснодарский край;
  • Татарстан;
  • Рязанская область.

Рязанскую область представляют два состава юниоров и юниорок.

Всего за медали поборются 53 участника. Турнир продлится до 6 октября. Вход на зрительские трибуны академии тенниса свободный.

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