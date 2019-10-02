В рязанской академии тенниса стартовало Командное первенство России

Во вторник, 1 октября, в Рязанской академии тенниса имени Озерова стартовало Командное первенство России среди юниоров и юниорок до 19 лет.
Спортсменов поприветствовали замминистра спорта региона Виктор Авдеев, главный судья первенства Евгений Кондратьев и директор академии Антон Князев.
В этом году в Рязани выступят команды из восьми регионов:
- Самарская область;
- Башкортостан;
- Мордовия;
- Московская область;
- Санкт-Петербург;
- Краснодарский край;
- Татарстан;
- Рязанская область.
Рязанскую область представляют два состава юниоров и юниорок.
Всего за медали поборются 53 участника. Турнир продлится до 6 октября. Вход на зрительские трибуны академии тенниса свободный.