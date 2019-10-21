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11:34, 21 октября 2019 323

ХК «Рязань» вновь проиграл по буллитам

ХК «Рязань» вновь проиграл по буллитам

ХК «Рязань» вновь проиграл по буллитам. В пятницу, 18 октября, «горожане» со счетом 1:2 уступили «Челмету». Первый период прошел в равной борьбе, однако в концовке гости открыли счет.

Рязанцы смогли выровнять положение на 53-й минуте в большинстве благодаря голу Виталия Кудрина. В овертайме зрители забитых голов не увидели.

В серии буллитов форвард гостей Дмитрий Тарасов реализовал две попытки, а у гостей свою шайбу забросил лишь Даниил Попов. ХК «Рязань» набрал 14 очков и расположился на 12-м месте в таблице Конференции 1.

Следующий матч «горожане» проведут 23 октября в Тюмени с «Рубином».

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