ХК «Рязань» вновь проиграл по буллитам. В пятницу, 18 октября, «горожане» со счетом 1:2 уступили «Челмету». Первый период прошел в равной борьбе, однако в концовке гости открыли счет.
Рязанцы смогли выровнять положение на 53-й минуте в большинстве благодаря голу Виталия Кудрина. В овертайме зрители забитых голов не увидели.
В серии буллитов форвард гостей Дмитрий Тарасов реализовал две попытки, а у гостей свою шайбу забросил лишь Даниил Попов. ХК «Рязань» набрал 14 очков и расположился на 12-м месте в таблице Конференции 1.
Следующий матч «горожане» проведут 23 октября в Тюмени с «Рубином».