«Рязань-ВДВ» разгромила «Енисей» и вернулась в тройку. В воскресенье, 20 октября, «десантницы» обыграли соперниц из Красноярска со счетом 5:1.
Счет открыли гости в первой же атаке, однако спустя восемь минут Маня Моллаева после углового сравняла счет. До конца тайма хозяева имели несколько голевых моментов, но забить удалось лишь однажды. Александра Лазаревич с передачи Оксаны Еремеевой вывела свою команду вперед.
После перерыва Моллаева со штрафного сделала дубль. Еще по разу отличились Мария Вукович и Екатерина Завадкина.
Победа позволила «Рязани-ВДВ» набрать 28-е очко и опередить в таблице «Кубаночку».
Следующий матч «десантницы» проведут в субботу, 26 октября, на стадионе «Спартак» против команды ЦСКА, которая оформила чемпионство. Начало в 17 часов.