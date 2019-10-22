Прошлогодние финалисты рязанской НХЛ одержали по четыре победы подряд. Обзор тура

Прошлогодние финалисты рязанской НХЛ одержали четвертые победы подряд. Касимовский «Восход СУ-2» и «Автомобилист» в матчах четвертого тура разгромили своих соперников.
Действующий чемпион обыграл «Витязь"со счетом 11:2, хет-триком отметился Игорь Власов. «Восход СУ-2» обыграл «ВДВ-Рязань» со счетом 6:2.
До середины встречи на табло был равный счет, однако в концовке благодаря двум шайбам и трем передачам Эдуарда Султанаева касимовцы выиграли.
Хоккеисты «Империи» одержали волевую победу над «Соколом» — 3:2 и остались на третьем месте. На строчке ниже обосновались динамовцы, которые со счетом 4:3 обыграли команду строительного союза «Светлый».
«Шкода-Рязань» обыграла «Державу» — 5:1, при этом три шайбы «автомобилисты» забросили за последние 100 секунд. Во второй группе лидирует коллектив из Чучкова, который со счетом 5:1 переиграл «ГП Ухолово».
Три шайбы забросил Александр Лубшев. На второе место вышел «Рельеф-Центр», разгромивший со счетом 7:0 «Дядьково». По две шайбы забросили Валерий Питиримов и Александр Шилин.
«Здоровье» переиграло коллектив из «Рыбного» — 4:1. Здесь дублями отметились Константин Михайлик и Владислав Сенюков. После двух поражений победу одержал «Спасск», разгромив «Администрацию города Рязани» со счетом 5:1. «Лесной» и «Динамо М» сыграли единственную ничью в туре — 1:1.