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17:21, 22 октября 2019 293

Прошлогодние финалисты рязанской НХЛ одержали по четыре победы подряд. Обзор тура

Прошлогодние финалисты рязанской НХЛ одержали по четыре победы подряд. Обзор тура

Прошлогодние финалисты рязанской НХЛ одержали четвертые победы подряд. Касимовский «Восход СУ-2» и «Автомобилист» в матчах четвертого тура разгромили своих соперников.

Действующий чемпион обыграл «Витязь"со счетом 11:2, хет-триком отметился Игорь Власов. «Восход СУ-2» обыграл «ВДВ-Рязань» со счетом 6:2.

До середины встречи на табло был равный счет, однако в концовке благодаря двум шайбам и трем передачам Эдуарда Султанаева касимовцы выиграли.

Хоккеисты «Империи» одержали волевую победу над «Соколом» — 3:2 и остались на третьем месте. На строчке ниже обосновались динамовцы, которые со счетом 4:3 обыграли команду строительного союза «Светлый».

«Шкода-Рязань» обыграла «Державу» — 5:1, при этом три шайбы «автомобилисты» забросили за последние 100 секунд. Во второй группе лидирует коллектив из Чучкова, который со счетом 5:1 переиграл «ГП Ухолово».

Три шайбы забросил Александр Лубшев. На второе место вышел «Рельеф-Центр», разгромивший со счетом 7:0 «Дядьково». По две шайбы забросили Валерий Питиримов и Александр Шилин.

«Здоровье» переиграло коллектив из «Рыбного» — 4:1. Здесь дублями отметились Константин Михайлик и Владислав Сенюков. После двух поражений победу одержал «Спасск», разгромив «Администрацию города Рязани» со счетом 5:1. «Лесной» и «Динамо М» сыграли единственную ничью в туре — 1:1.

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