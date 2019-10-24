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10:04, 24 октября 2019 287

ФК «Рязань» забил на последней минуте в Калуге и прервал серию без побед

ФК «Рязань» забил на последней минуте в Калуге и прервал серию без побед

ФК «Рязань» прервал серию без побед. В среду, 23 октября, «горожане» на выезде обыграли «Калугу» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл Владислав Мещеряков, который воспользовался подбором в чужой штрафной, однако спустя 13 минут хозяева выровняли положение.

В концовке первого тайма Мещеряков сделал дубль после подачи углового, но калужане вновь смогли сравнять счет на исходе часа игры.

Первую за семь матчей победу «горожанам» принес Андрей Губанов, который на последних минутах матча воспользовался ошибками гостей и отправил мяч в пустые ворота.

ФК «Рязань» набрал 18-е очко и поднялся на восьмое место в таблице.

Следующий матч «горожане» сыграют в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Спартак» против «Химкок-М». Начало встречи в 14:00.

Фото Владимира Крылова

© RZN.info

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