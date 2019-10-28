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10:59, 28 октября 2019 335

«Десантницы» проиграли чемпионам

«Десантницы» проиграли чемпионам

«Десантницы» проиграли чемпионам. В субботу, 26 октября, «Рязань-ВДВ» со счетом 0:2 уступили столичному ЦСКА на своем поле.

Гости повели в счете на десятой минуте благодаря голу Валерии Беспаликовой, которая первой сыграла на добивании. После этого «армейцы» продолжили владеть инициативой и создавать моменты, однако удвоить счет им не удавалось.

За шесть минут до финального свистка ЦСКА забил второй гол, убежав в контратаку.

Поражение опустило «десантниц» на четвертое место в таблице.

Следующий матча «Рязань-ВДВ» проведет в субботу, 2 ноября, в финале Кубка России против «Звезды-2005».

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