«Десантницы» проиграли чемпионам. В субботу, 26 октября, «Рязань-ВДВ» со счетом 0:2 уступили столичному ЦСКА на своем поле.
Гости повели в счете на десятой минуте благодаря голу Валерии Беспаликовой, которая первой сыграла на добивании. После этого «армейцы» продолжили владеть инициативой и создавать моменты, однако удвоить счет им не удавалось.
За шесть минут до финального свистка ЦСКА забил второй гол, убежав в контратаку.
Поражение опустило «десантниц» на четвертое место в таблице.
Следующий матча «Рязань-ВДВ» проведет в субботу, 2 ноября, в финале Кубка России против «Звезды-2005».