ФК «Рязань» одержал разгромную победу. В воскресенье, 27 октября, «горожане» со счетом 3:0 обыграли молодежную команду «Химок».
Счет на 10-й минуте открыл Владислав Мещеряков после подачи Алексея Житникова. После этого рязанцы продолжили создавать голевые моменты и на 43-й минуте защитник был вынужден фолить при выходе Георгия Журавлева один на один. За нарушение арбитр оставил «Химки» в меньшинстве. С назначенного штрафного Евгений Дегтярев сделал счет 2:0.
После перерыва хозяева продолжили атаковать и на 72-й минуте Александр Барков довел счет до крупного.
ФК «Рязань» набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в таблице.
Следующий матч «горожане» проведут в субботу, 2 ноября, на стадионе «Спартак» против раменского «Сатурна». Начало в 15:00.