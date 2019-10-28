«Мы еле дышали, потому что было страшно». Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Трусовой в Канаде

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой на Гран-при Skate Canada, передает
«Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной, и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки. Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается», — отметила Тарасова.
Она рассказала, что счастлива за рязанку, потому что сбылась ее мечта — получить за «технику» 100 баллов.
Напомним, рязанская фигуристка Трусова побила два мировых рекорда и