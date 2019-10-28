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8:57, 28 октября 2019 320

«Мы еле дышали, потому что было страшно». Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Трусовой в Канаде

«Мы еле дышали, потому что было страшно». Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Трусовой в Канаде

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой на Гран-при Skate Canada, передает Sports.ru.

«Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной, и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки. Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается», — отметила Тарасова.

Она рассказала, что счастлива за рязанку, потому что сбылась ее мечта — получить за «технику» 100 баллов.

Напомним, рязанская фигуристка Трусова побила два мировых рекорда и выиграла дебютный этап Гран-при при Skate Canada.

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