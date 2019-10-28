Рязанские спортсмены привезли 13 медалей с соревнований по джиу-джитсу

Рязанские спортсмены привезли 13 медалей с первенства Европы среди юниоров и юниорок по джиу-джитсу, сообщили на
Соревнования прошли в Гераклионе в Греции в минувшие выходные 25-27 октября. Всего в сборах приняли участие более пятисот человек. Рязань представляли 62 спортсмена, которые завоевали пять «золотых», четыре «серебряные» и «бронзовые» медали.
Отметим, что двукратная победительница европейского и мирового первенств-2018 Маргарита Якушкина одолела француженку Амину Феки и получила «золотой» дубль. Также «золота» удостоился «супертяж» (весовая категория свыше 94 кг) Валентин Самохин, победив в партере бельгийца Талеба Шабли. Серебряную медаль получил Егор Асташов.