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16:34, 28 октября 2019 173

Рязанские спортсмены привезли 13 медалей с соревнований по джиу-джитсу

Рязанские спортсмены привезли 13 медалей с соревнований по джиу-джитсу

Рязанские спортсмены привезли 13 медалей с первенства Европы среди юниоров и юниорок по джиу-джитсу, сообщили на сайте регионального минспорта.

Соревнования прошли в Гераклионе в Греции в минувшие выходные 25-27 октября. Всего в сборах приняли участие более пятисот человек. Рязань представляли 62 спортсмена, которые завоевали пять «золотых», четыре «серебряные» и «бронзовые» медали.

Отметим, что двукратная победительница европейского и мирового первенств-2018 Маргарита Якушкина одолела француженку Амину Феки и получила «золотой» дубль. Также «золота» удостоился «супертяж» (весовая категория свыше 94 кг) Валентин Самохин, победив в партере бельгийца Талеба Шабли. Серебряную медаль получил Егор Асташов.

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