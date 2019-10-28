Рязанские спортсмены стали призерами Кубка Тульской области по тайскому боксу, который прошел 26-27 октября. Его участниками стали 190 бойцов из Москвы, Тульской, Рязанской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Брянской, Московской, Смоленской областей, а также Абхазии и Белоруссии.
Представители Рязани получили три медали:
- Александр Новожилов стал победителем в весовой категории свыше 91 кг (мужчины);
- Сергей Чернышов занял второе место в весовой категории до 60 кг (мужчины);
- Никита Маненков получил бронзовую медаль в весовой категории до 56 кг (юноши 12-13 лет).
Спортсмены тренируются под руководством Владимира Печерских.