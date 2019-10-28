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9:32, 28 октября 2019 350

Рязанские спортсмены стали призерами Кубка Тульской области по тайскому боксу

Рязанские спортсмены стали призерами Кубка Тульской области по тайскому боксу

Рязанские спортсмены стали призерами Кубка Тульской области по тайскому боксу, который прошел 26-27 октября. Его участниками стали 190 бойцов из Москвы, Тульской, Рязанской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Брянской, Московской, Смоленской областей, а также Абхазии и Белоруссии.

Представители Рязани получили три медали:

  • Александр Новожилов стал победителем в весовой категории свыше 91 кг (мужчины);
  • Сергей Чернышов занял второе место в весовой категории до 60 кг (мужчины);
  • Никита Маненков получил бронзовую медаль в весовой категории до 56 кг (юноши 12-13 лет).

Спортсмены тренируются под руководством Владимира Печерских.

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