Чемпион рязанской НХЛ обыграл прошлогоднего финалиста. В матче пятого тура «Автомобилист» разгромил «Восход СУ-2» со счетом 7:2.
Счет открыли вице-чемпионы, однако в концовке второго периода «автомобилисты» забили три шайбы подряд и довели матч до победы.
На второе место в первой группе вышла «Империя», которая обыграла со счетом 7:3 команду десантников. По две шайбы забросили Илья Гнездов и Валерий Сорокин.
Динамовцы одержали волевую победу над «Витязем» — 6:5 и вышли на четвертое место. Юрий Власов набрал пять очков, забив три шайбы и отдав две передачи.
«Шкода-Рязань» опустилась на пятое место после поражения от «Сокола» со счетом 3:4, а «Светлый» всухую обыграл «Державу» со счетом 2:0.
Лидер второй группы «Чучково» принимали «Лесной» и победили — 4:2. «Рельеф-Центр» продолжает побеждать, на этот раз со счетом 5:2 разгромлено «Динамо М».
«Здоровье» остается на третьем месте после разгрома «Дядькова» со счетом 4:0, а «Спасск» крупно обыграл «Рыбное» — 6:0. Хет-трик сделал Алексей Савин.
В поединке «Администрации города Рязани» и «ГП Ухолова» зафиксировали счет 6:1. Две шайбы на счету участника Олимпийских игр Кирилла Сосунова.