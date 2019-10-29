ХК «Рязань» в гостях разгромил «Ермак». В понедельник, 28 октября, «горожане» со счетом 4:1 выиграли в Ангарске.
Счет в матче открыли хозяева на 15-й минуте встречи.
Рязанцы смогли отыграться в начале второго периода. В большинстве Артем Кокшаров выкатил Захару Чернову шайбу, который отправил ее в пустые ворота. Спустя шесть минут Виталий Кудрин вывел рязанцев вперед.
Счет 1:2 продержался до 54-й минуты поединка. В концовке Виталий Кудрин оформил свой первый хет-трик в сезоне.
ХК Рязань набрал 17 очков и располагается на 12-м месте в Конференции 1.
Следующий матч «горожане» проведут в среду, 30 октября, против Красноярского «Сокола». Начало в 15:00.