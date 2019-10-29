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10:45, 29 октября 2019 202

ХК «Рязань» в гостях разгромил «Ермак»

ХК «Рязань» в гостях разгромил «Ермак»

ХК «Рязань» в гостях разгромил «Ермак». В понедельник, 28 октября, «горожане» со счетом 4:1 выиграли в Ангарске.

Счет в матче открыли хозяева на 15-й минуте встречи.

Рязанцы смогли отыграться в начале второго периода. В большинстве Артем Кокшаров выкатил Захару Чернову шайбу, который отправил ее в пустые ворота. Спустя шесть минут Виталий Кудрин вывел рязанцев вперед.

Счет 1:2 продержался до 54-й минуты поединка. В концовке Виталий Кудрин оформил свой первый хет-трик в сезоне.

ХК Рязань набрал 17 очков и располагается на 12-м месте в Конференции 1.

Следующий матч «горожане» проведут в среду, 30 октября, против Красноярского «Сокола». Начало в 15:00.

Фото Официальная группа ХК «Рязань»

© RZN.info

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