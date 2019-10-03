Для воронежских пенсионеров устроили мастер-класс по йоге

Для пенсионеров Хохольского района устроили мастер-класс по йоге. В физкультурно-оздоровительный комплекс «Хохол-Арена» пришли более полусотни человек,
Бесплатные занятия организуют в рамках партпроекта «Старшее поколение» и региональной программы «Живи долго».
«Участники группы здоровья у нас весьма активные пожилые люди. И очень спортивные. Они вышли с предложением разнообразить программу и привлечь инструкторов по йоге. Мы пошли им на встречу», — пояснила исполнительный секретарь местного отделения партии Светлана Павленко.
Кроме занятий йогой, в ФОКе два раза в неделю пенсионеры занимаются дыхательной гимнастикой и плаванием.