Рязанский десантник стал лучшим боксером Всемирных военных игр

Курсант Рязанского десантного училища Алексей Семыкин стал лучшим боксером VII Всемирных военных игр. Совернвания проводили в городе Ухань (КНР), сообщили в РВВДКУ.
Рядовой гвардии выиграл «золото» в весовой категории до 75 килограммов.
В этом году в сборной страны по боксу Воздушно-десантные войска представили трое спортсменов. Среди них был выпускник РВВДКУ — гвардии лейтенант Иван Сагайдак (выступал в весовой категории до 91 килограмма). Он представял Рязанский гвардейский парашютно-десантный полк Тульского соединения ВДВ. Третий боксер — рядовой Батор Сагалуев из гвардейского десантно- штурмового соединения ВДВ из города Улан-Удэ (в весе до 52 килограммов).
Справка:
Всемирные военные игры проходили под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) с 18 по 27 октября. Спортсмены-военнослужащие из 109 стран определяли сильнейших в 27 олимпийских и военно-прикладных видах спорта.
По итогам соревнований боксеры Вооруженных Сил России заняли второе общекомандное место, уступив хозяевам соревнований.