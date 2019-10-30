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11:36, 30 октября 2019 379

Рязанский десантник стал лучшим боксером Всемирных военных игр

Рязанский десантник стал лучшим боксером Всемирных военных игр

Курсант Рязанского десантного училища Алексей Семыкин стал лучшим боксером VII Всемирных военных игр. Совернвания проводили в городе Ухань (КНР), сообщили в РВВДКУ.

Рядовой гвардии выиграл «золото» в весовой категории до 75 килограммов.

В этом году в сборной страны по боксу Воздушно-десантные войска представили трое спортсменов. Среди них был выпускник РВВДКУ — гвардии лейтенант Иван Сагайдак (выступал в весовой категории до 91 килограмма). Он представял Рязанский гвардейский парашютно-десантный полк Тульского соединения ВДВ. Третий боксер — рядовой Батор Сагалуев из гвардейского десантно- штурмового соединения ВДВ из города Улан-Удэ (в весе до 52 килограммов).

Справка:

Всемирные военные игры проходили под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) с 18 по 27 октября. Спортсмены-военнослужащие из 109 стран определяли сильнейших в 27 олимпийских и военно-прикладных видах спорта.

По итогам соревнований боксеры Вооруженных Сил России заняли второе общекомандное место, уступив хозяевам соревнований.

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