Участниками спартакиады «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» стали 130 энергетиков

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провел спартакиада среди 11 команд управления и районов электрических сетей (РЭС) предприятия. Она объединила шесть спортивных дисциплин в рамках двухдневного спортивного праздника.

«Это одно из самых масштабных физкультурно-массовых событий за последние 10 лет проведения подобных мероприятий, — рассказали в пресс-службе компании. — Более 130 спортсменов-энергетиков соревновались за командное и личное первенство в различных возрастных категориях на площадке „Планета спорта“ в Сасове».

Так, энергетики провели серию волейбольных матчей и турниров по мини-футболу, соревновались в индивидуальных заплывах на дорожках бассейна и в беге. Кроме того, проявили себя шахматисты и теннисисты.

В результате команда управления «Рязаньэнерго» набрала наибольшее количество баллов и завоевала победу. Рязанский РЭС занял второе место, третье у сасовских энергетиков.

Команды-победители в общем зачете и по отдельным видам спорта, а также спортсмены, показавшие лучшие индивидуальные результаты, получили медали, кубки и подарки.

Финалом спартакиады стал товарищеский мачт по мини-футболу среди двух команд руководства управления «Рязаньэнерго» и районов электрических сетей, победу в котором одержали начальники РЭС.

«На спартакиаде мы соревновались в составе разных команд, но на самом деле команда у нас одна — дружный коллектив энергетиков, объединенный одной общей задачей — нести людям свет, — подчеркнул директор „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин, который также входил в состав команды управления. — Подобные спортивные праздники способствуют еще большему сплочению нашего персонала, укреплению дружеских связей между сотрудниками из разных районов области, помогают мотивировать к здоровому образу жизни. Участники состязаний проявили упорство, силу и волю к победе, и дальнейшее развитие этих качеств для новых спортивных достижений, несомненно, поможет им как в работе, так и в жизни».