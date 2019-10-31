ХК «Рязань» проиграл по буллитам в Красноярске. В среду, 30 октября, «горожане» уступили «Соколу» со счетом 1:2. В первом периоде счет открыли гости после броска издали Владимира Карпова.
«Сокол» смог отыграться в начале третьего периода в большинстве. Ничейный счет продержался до конца периода и в овертайме.
В серии буллитов рязанцы не смогли реализовать свои попытки и уступили — 0:2. ХК «Рязань» набрал 18-е очко и остался на 12-м месте в Конференции-1.
Следующий матч «горожане» проведут в воскресенье, 3 ноября, во ДС «Олимпийский» против тверского «Динамо». Начало в 17 часов.
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