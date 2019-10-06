Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:44, 6 октября 2019 348

ФК «Рязань» сыграл вничью с «Ротором» в Волгограде

ФК «Рязань» сыграл вничью с «Ротором» в Волгограде

ФК «Рязань» сыграл вничью в Волгограде. В субботу, 5 октября, матч завершился со счетом 3:3, сообщила пресс-служба клуба.

В матче 12 тура рязанцы вничью сыграли с местным «Ротором-2». Счет на 8 минуте открыл Владислав Фасхутдинов. Затем волгоградские футболисты с пенальти уравняли показатели на табло, а после вышли вперед.

Еще до перерыва Андрей Губанов забил второй мяч в ворота «Ротора-2». В начале второго тайма соперник в третий раз поразил ворота Артема Герасимова. Отыгрались рязанцы спустя 20 минут.

Следующий матч «Рязани» пройдет в субботу, 12 октября. Начало в 15:00.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:44, 6 октября 2019
ФК «Рязань» сыграл вничью с «Ротором» в Волгограде
11:40, 4 октября 2019
В брянской школе отремонтировали спортзал за два миллиона
11:26, 4 октября 2019
Депутат облдумы поможет воронежцам купить тренажеры для инвалидов
10:36, 3 октября 2019
Для воронежских пенсионеров устроили мастер-класс по йоге
11:51, 2 октября 2019
В рязанской академии тенниса стартовало Командное первенство России
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 17 179
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 935
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 770
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 953
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 227
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований