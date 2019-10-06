ФК «Рязань» сыграл вничью с «Ротором» в Волгограде

ФК «Рязань» сыграл вничью в Волгограде. В субботу, 5 октября, матч завершился со счетом 3:3, сообщила пресс-служба клуба.
В матче 12 тура рязанцы вничью сыграли с местным «Ротором-2». Счет на 8 минуте открыл Владислав Фасхутдинов. Затем волгоградские футболисты с пенальти уравняли показатели на табло, а после вышли вперед.
Еще до перерыва Андрей Губанов забил второй мяч в ворота «Ротора-2». В начале второго тайма соперник в третий раз поразил ворота Артема Герасимова. Отыгрались рязанцы спустя 20 минут.
Следующий матч «Рязани» пройдет в субботу, 12 октября. Начало в 15:00.