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14:33, 7 октября 2019 221

«Автомобилист» возглавил таблицу рязанской НХЛ. Обзор первого тура

«Автомобилист» возглавил таблицу рязанской НХЛ. Обзор первого тура

Действующий чемпион возглавил таблицу рязанской НХЛ. В первом туре команда, поменяв название с «Автоимпорта» на «Автомобилист», разгромила «Державу» со счетом 11:0. Пента-триком отметился Андрей Дойниченко.

«Шкода-Рязань» разгромила дебютанта первой группы — «Витязь» — 11:2. Прошлогодний победитель регулярки — касимовский «Восход СУ-2», проигрывая по ходу матча, обыграл «Динамо» со счетом 5:2. Во всех пяти заброшенных шайбах поучаствовал Эдуард Султанаев. С аналогичным счетом «Сокол» переиграл «ВДВ-Рязань».

«Империя» благодаря хет-трику Алексея Алиханова обыграла «Светлый» — 4:2. Во второй группе лидерство захватило «Здоровье», которое в прошлом сезоне вылетело из первой группы. Команда одержала волевую победу со счетом 4:1 над «Лесным».

Единственный сухой матч в группе провело «Дядьково», переигравшие рязанскую мэрию — 3:0. Чучковцы обыграли «Динамо Мещера» — 3:1, а «Спасск» одолел «Рельеф-Центр» со счетом 3:2.

С таким же счетом «Рыбное» сломило сопротивление ухоловских спортсменов. Отметим, что в первом туре не зафиксировали ни одной ничьи.

Подробности читайте на сайте НХЛ.

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