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13:15, 7 октября 2019 147

ХК «Рязань» победил в Нижнем Новгороде

ХК «Рязань» победил в Нижнем Новгороде

ХК «Рязань» победил в Нижнем Новгороде. В воскресенье, 6 октября, «горожане» выиграли у «Торпедо-Горького» со счетом 1:0.

Единственную шайбу зрители увидели на 44-й минуте встречи. Контратаку рязанцев завершил Вячеслав Муштаев.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов поблагодарил команду за «качественный мужской матч».

«Мы которую игру уже „по краю“ ходим. Сегодня парни проявили характер. Наша команда обновилась на 90 процентов, поэтому каждая игра — как последний бой! Непросто нам дается, пока держимся на плаву», — отметил тренер.

ХК «Рязань» набрал восьмое очко и поднялся на 13-е место в Конференции 1.

Следующий матч «горожане» сыграют в четверг, 10 октября, во ДС «Олимпийский» против «Барса».

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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