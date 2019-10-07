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11:31, 7 октября 2019 192

В Рязани завершилось командное первенство России до 19 лет

В Рязани завершилось командное первенство России до 19 лет

В Академии тенниса им. Н.Н.Озерова завершилось командное первенство России до 19 лет среди юниоров и юниорок.

Команды Рязанской области представили воспитанники академии тенниса имени Н.Н.Озерова.

Команда юношей Рязанской области (в составе — Никита Наскидашвили, Игорь Трунов, Егор Агафонов, капитан команды — Алексей Головачев) взяли титул соревнования, команда девушек (в составе — Динара Аллоярова, Екатерина Хайрутдинова, Влада Петровская, капитан команды — Светлана Гасанова) стали бронзовыми призерами.

Юноши в финале обыграли сборную Самарской области со счетом 2:0 по матчам.

В борьбе за третье место против Московской области у девушек также обошлось без решаюшей пары — 2:0 по матчам.

Напомним, что в этом году в Рязани выступали 53 спортсмена, представлявшие команды из 8 регионов:

  • Самарская область;
  • Республика Башкортостан;
  • Республика Мордовия;
  • Московская область;
  • Санкт-Петербург;
  • Краснодарский край;
  • Республика Татарстан;
  • Рязанская область.

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