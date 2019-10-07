В Рязани завершилось командное первенство России до 19 лет

В Академии тенниса им. Н.Н.Озерова завершилось командное первенство России до 19 лет среди юниоров и юниорок.
Команды Рязанской области представили воспитанники академии тенниса имени Н.Н.Озерова.
Команда юношей Рязанской области (в составе — Никита Наскидашвили, Игорь Трунов, Егор Агафонов, капитан команды — Алексей Головачев) взяли титул соревнования, команда девушек (в составе — Динара Аллоярова, Екатерина Хайрутдинова, Влада Петровская, капитан команды — Светлана Гасанова) стали бронзовыми призерами.
Юноши в финале обыграли сборную Самарской области со счетом 2:0 по матчам.
В борьбе за третье место против Московской области у девушек также обошлось без решаюшей пары — 2:0 по матчам.
Напомним, что в этом году в Рязани выступали 53 спортсмена, представлявшие команды из 8 регионов:
- Самарская область;
- Республика Башкортостан;
- Республика Мордовия;
- Московская область;
- Санкт-Петербург;
- Краснодарский край;
- Республика Татарстан;
- Рязанская область.