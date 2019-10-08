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17:00, 8 октября 2019 249

Нападающие «Рязани-ВДВ» отличились дублями в матче за сборные

Нападающие «Рязани-ВДВ» отличились дублями в матче за сборные

Нападающие «Рязани-ВДВ» отличились дублями в матче за сборные. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В субботу, 5 октября, Мария Вукович забила два мяча в ворота Македонии и помогла команде победить со счетом 6:0. Другая «десантница» Александра Лазаревич осталась в запасе.

В этот же день молодежная сборная России в рамках первого отборочного раунда Чемпионата Европы 2020 года разгромила Эстонию со счетом 6:0. «Десантницы» Анастасия Фетисова и Елизавета Лазарева вышли в стартовом составе, а последняя отметилась дублем.

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