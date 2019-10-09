Прошлогодние финалисты возглавили таблицу рязанской НХЛ. Обзор тура

Прошлогодние финалисты возглавили таблицу рязанской НХЛ. Во втором туре «Автомобилист» и «Восход СУ-2» одержали победы и остались единственными в лиге, кто не потерял очков.
«Автомобилисты» разгромили «Сокол» со счетом 6:1, а касимовцы обыграли «Державу» — 7:1. Лидер «Восхода СУ-2» Эдуард Султанаев забросил три шайбы и отдал три передачи.
Вничью — 2:2 — сыграли «динамовцы» с «Империей». Также разделили очки «Шкода-Рязань» и «Светлый» — 1:1.
Дебютант группы «Витязь» в матче против «десантников» играл с полевым игроком в воротах и пропустил девять шайб, забросив при этом дважды.
Вторую группу возглавил коллектив из Дядькова, который со счетом 9:2 разгромил соперников из Ухолова. По четыре очка за результативность набрали Владимир Мантров и Сергей Чирков.
Также очков на старте не теряла команда из Чучкова. Она обыграла Спасск — 7:2. Две шайбы и три передачи отдал Алексей Кириллов.
Свои первые победы одержали «Рельеф — Центр» и «Лесной». Команда канцелярской фирмы переиграла «Здоровье» — 3:1, а спортсмены из Шиловского района со счетом 2:1 переиграли «Рыбное».
«Администрация города Рязани» и «Динамо М» забросили на двоих шесть шайб и сыграли вничью.
Подробнее о матчах читайте на