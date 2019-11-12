Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:19, 12 ноября 2019 497

63-летний гиревик из Сасова побил рекорд России

63-летний гиревик из Сасова побил рекорд России

Фото: Издательство «Пресса»

На III Межрегиональном турнире памяти Никандра Вахтурова, который прошел в Нижегородской области, 63-летний ветеран спорта Виталий Фомин из Сасова побил рекорд России в рывке гири одной рукой. В двоеборье он поднял 16-килограммовую гирю 314 раз, а в троеборье — 238 раз за 10 минут, пишет издательство «Пресса».

«Виталий Федорович — мастер спорта и чемпион мира по гиревому спорту в своей весовой категории, дважды чемпион Европы, участник четырех чемпионатов РСФСР, бессменный победитель спартакиад», — говорится в сообщении.

По словам спортсмена, он достиг цели, которую сам для себя поставил.

«Конкуренция была серьезная. Выложился по полной. Когда шел на рекорд, зал мне аплодировал. После уже молодежь просила сфотографироваться с ними на память», — поделился Фомин.

Он также подчеркнул, что секрет успеха — это каждодневный труд и сила воли.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:19, 12 ноября 2019
63-летний гиревик из Сасова побил рекорд России
13:58, 11 ноября 2019
ФК «Рязань» проиграл последний матч в году
10:19, 11 ноября 2019
Рязанский самбист завоевал золото чемпионата мира в Корее
8:52, 11 ноября 2019
Рязанец выиграл кубок Ульяновской области по автокроссу
18:20, 8 ноября 2019
ХК «Рязань» обыграл лидера чемпионата. Вратарь станцевал «лунную походку»
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 6 960
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 4 140
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 639
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 252
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 22
8:09, 10 ноября 2019 1 516
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований