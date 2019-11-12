63-летний гиревик из Сасова побил рекорд России

На III Межрегиональном турнире памяти Никандра Вахтурова, который прошел в Нижегородской области, 63-летний ветеран спорта Виталий Фомин из Сасова побил рекорд России в рывке гири одной рукой. В двоеборье он поднял 16-килограммовую гирю 314 раз, а в троеборье — 238 раз за 10 минут, пишет издательство «
«Виталий Федорович — мастер спорта и чемпион мира по гиревому спорту в своей весовой категории, дважды чемпион Европы, участник четырех чемпионатов РСФСР, бессменный победитель спартакиад», — говорится в сообщении.
По словам спортсмена, он достиг цели, которую сам для себя поставил.
«Конкуренция была серьезная. Выложился по полной. Когда шел на рекорд, зал мне аплодировал. После уже молодежь просила сфотографироваться с ними на память», — поделился Фомин.
Он также подчеркнул, что секрет успеха — это каждодневный труд и сила воли.