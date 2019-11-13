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12:46, 13 ноября 2019 319

Чемпион рязанской НХЛ проиграл и уступил первую строчку в таблице

Чемпион рязанской НХЛ проиграл и уступил первую строчку в таблице

Чемпион рязанской НХЛ покинул первую строчку в таблице. В матче шестого тура «Автомобилист» уступил «Империи» со счетом 2:1. «Империя», которая не потерпела ни одного поражения, возглавила таблицу.

Касимовский «Восход СУ-2» на своей площадке в Сасове разгромил «Витязь» — 10:2. Восемь очков (4 шайбы + 4 передачи) в этой встрече набрал Эдуард Султанаев. Теперь в активе лучшего бомбардира 33 очка.

«Динамовцы» разгромили «Державу» — 6:0. По две шайбы забросили Игорь Карькин, Алексей Малиновский и Олег Куранов.

Хоккеисты «Шкоды-Рязань» также всухую обыграли «десантников» — 8:0. Две шайбы забросил Сергей Копьев.

Единственную ничью в туре сыграли «Сокол» и «Светлый», которые за 60 минут не смогли забить.

Во второй группе также поменялся лидер: «Рельеф-Центр» обыграл «Чучково» — 5:1 и вышел на первое место по дополнительным показателям. Две шайбы забросил Александр Ковров.

«Здоровье» сыграло в нулевую ничью с «Динамо М», а «Спасск» разгромил ухоловцев со счетом 8:1. Четыре очка в этой встрече набрал лучший бомбардир второй группы Алексей Савин.

«Дядьково» с теннисным счетом 6:0 разгромило «Рыбное». Роман Тиняков забросил две шайбы и отдал одну передачу.

Хоккеисты из Лесного обыграли «Администрацию города Рязани» — 3:1, Максим Исаев сделал дубль.

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