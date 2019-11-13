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12:53, 13 ноября 2019 293

Завершился второй тур рязанской НХЛ 18+. Обзор

Завершился второй тур рязанской НХЛ 18+. Обзор

В рязанской Ночной Хоккейной Лиге прошел второй тур. Об этом сообщили организаторы.

По его результатам таблицу продолжают возглавлять «Техкомплект», «Сасово» и десантное училище.

Первые разгромили «Поляны» с «сухим счетом» 6:0. Прошлогодний победитель дивизиона отправил по две шайбы в каждом из периодов.

Сасовцы остаются единственными в турнире, которые еще не пропускали. Во втором туре команда обыграла «МБ Рязань» — 3:0.

«РГВВДКУ» одержали волевую победу над «Рыбным», а «Десантники» дважды отыгрывались по ходу матча и смогли победить со счетом 4:2.

Скопинское «Торпедо» реабилитировалось после разгрома от «РГВВДКУ». Во втором матче «торпевдоцы» выиграли у «Сталькомплекта» — 2:1. Дублем отметился Андрей Купцов.

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