Завершился второй тур рязанской НХЛ 18+. Обзор

В рязанской Ночной Хоккейной Лиге прошел второй тур. Об этом сообщили организаторы.
По его результатам таблицу продолжают возглавлять «Техкомплект», «Сасово» и десантное училище.
Первые разгромили «Поляны» с «сухим счетом» 6:0. Прошлогодний победитель дивизиона отправил по две шайбы в каждом из периодов.
Сасовцы остаются единственными в турнире, которые еще не пропускали. Во втором туре команда обыграла «МБ Рязань» — 3:0.
«РГВВДКУ» одержали волевую победу над «Рыбным», а «Десантники» дважды отыгрывались по ходу матча и смогли победить со счетом 4:2.
Скопинское «Торпедо» реабилитировалось после разгрома от «РГВВДКУ». Во втором матче «торпевдоцы» выиграли у «Сталькомплекта» — 2:1. Дублем отметился Андрей Купцов.