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19:37, 14 ноября 2019 533

В Чучкове открыли спортплощадку

В Чучкове открыли спортплощадку

Фото: Правительство Рязанской области

В четверг, 14 ноября, в Чучкове открыли спортплощадку. Она стала шестой из числа открывшихся в регионе в рамках проекта «Спорт — норма жизни». До конца года должны сдать еще семь, сообщили в рязанском правительстве.

На площадке есть смягчающее покрытие. Ее оснастили велотренажерами, гимнастическими скамьями, перекладинами и другим оборудованием. Тренажеры приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Зампред регионального правительства Роман Петряев вручил золотые знаки «Готов к труду и обороне». Он отметил, что муниципальное образование входит в число лучших в регионе по уровню сдачи нормативов.

© RZN.info

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