В четверг, 14 ноября, в Чучкове открыли спортплощадку. Она стала шестой из числа открывшихся в регионе в рамках проекта «Спорт — норма жизни». До конца года должны сдать еще семь,
На площадке есть смягчающее покрытие. Ее оснастили велотренажерами, гимнастическими скамьями, перекладинами и другим оборудованием. Тренажеры приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Зампред регионального правительства Роман Петряев вручил золотые знаки «Готов к труду и обороне». Он отметил, что муниципальное образование входит в число лучших в регионе по уровню сдачи нормативов.