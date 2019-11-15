На Рязанском приборном заводе наградили победителей футбольного турнира

В АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ») завершилось первенство по мини-футболу.
Победителем турнира стала команда сборочно-монтажного цеха, второе место у команды механосборочного цеха, замыкают тройку лидеров футболисты инструментального цеха.
По итогам соревнований выбрали победителей в различных номинациях. Лучшим вратарем стал наладчик станков Александр Чирков, лучшим защитником — инженер-конструктор Артем Самутичев, лучшим нападающим — инженер-технолог Борис Кочетков. Сильнейшим игроком заводского первенства признали мастера участка Артема Шоромова.
Команды и игроков, отличившихся в ходе первенства АО «ГРПЗ» по мини-футболу, наградили грамотами и денежными премиями. Всего в состязании участвовали 36 работников завода.
«Это было одно из самых зрелищных первенств завода за последние годы в плане показанного футболистами мастерства и спортивной борьбы, — прокомментировал главный судья Никита Обцешко. — Каждый матч был весьма напряженным, с обилием красивых игровых моментов и голов. В каждой команде были ярко выраженные лидеры, которые вели игру и заслуженно получили призы в личных номинациях. Итоги первенства считаю справедливыми: каждый получил ровно то, что и наиграл. Ну, а самое приятное — общий уровень турнира и качества игры заметно выросли».
«Как и любой спорт, соревнования объединяют. Командные виды спорта создают между участниками новые точки контакта, что, безусловно, важно, когда речь идет о работе в большом коллективе, — отметил генеральный директор АО „КРЭТ“, куратор Новгородского отделения Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Николай Колесов. — Концерн всегда оказывает активную поддержку спортивным мероприятиям, поскольку потом мы видим результат в виде здоровой атмосферы среди работников. А это, в свою очередь, влияет и на производственные показатели».
Футбол — один из самых популярных в АО «ГРПЗ» командных видов спорта, объединяющий представителей разных профессий. Первенство завода по мини-футболу проводится ежегодно.