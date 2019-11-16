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19:42, 16 ноября 2019 197

Рязанская фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Рязанская фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве и вышла в финал

В субботу, 16 ноября, рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии. Девушка исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе, три из них без ошибок.

Спортсменка начала прокат с падения после четверного сальхова, но затем чисто исполнила четверной лутц и два четверных тулупа в каскадах.

Второе место заняла выступившая без ошибок Евгения Медевева. А третьем — Мэрайя Белл из США.

Трусова показала свою программу под Muse. Ранее солист коллектива Мэттью Беллами поблагодарил 15-летнюю фигуристку, что она использовала как саундтрек композицию группы, и поздравил ее с победой на Гран-при Канады.

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