Рязанская фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве и вышла в финал

В субботу, 16 ноября, рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии. Девушка исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе, три из них без ошибок.
Спортсменка начала прокат с падения после четверного сальхова, но затем чисто исполнила четверной лутц и два четверных тулупа в каскадах.
Второе место заняла выступившая без ошибок Евгения Медевева. А третьем — Мэрайя Белл из США.
Трусова показала свою программу под Muse. Ранее солист коллектива Мэттью Беллами поблагодарил 15-летнюю фигуристку, что она использовала как саундтрек композицию группы, и