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16:52, 17 ноября 2019 447

Губернатор пригласил рязанцев на хоккей

Губернатор пригласил рязанцев на хоккей

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Николай Любимов пригласил рязанцев на хоккей. Губернатор репостнул на свою страницу во «ВКонтакте» розыгрыш билетов на матчи ХК «Рязань» 19, 21 и 23 ноября.

Любимов предложил жителям региона поучаствовать в конкурсе и призвал поддержать команду.

© RZN.info

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