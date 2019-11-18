Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Мордовией» на выезде

Футболисты воронежского «Факела» сыграли вничью с «Мордовией» в гостевом матче 24 тура Олимп-первенства России по футболу среди команд ФНЛ. Встреча в Саранске завершилась со счётом 1:1, сообщила пресс-служба «Факела».
Счет открыл Артур Рябокобыленко. футболисты продолжали активную игру, но хозяевам удалось сравнять счет в первом тайме.
В ворота «Факела» забил Данила Буранов. Во втором тайме обеим командам не удалось забить мяч в ворота противников.
По итогам 24 игр «Факел» занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы с 16 очками. У лидера турнира — московского «Торпедо» — 51 очко.
Фото с сайта ФК «Мордовия»