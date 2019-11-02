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19:24, 2 ноября 2019 241

Первый канал покажет выступление рязанской фигуристки Трусовой на этапе Гран-при в Москве

Первый канал покажет выступление рязанской фигуристки Трусовой на этапе Гран-при в Москве

Первый канал в прямом эфире покажет выступление рязанской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве, передает ТАСС.

Пятый в сезоне этап Гран-при пройдет на льду арены «Мегаспорт» с 15 по 17 ноября.

Кроме того, зрители смогут увидеть в прямом эфире произвольную программу танцевальных дуэтов, а также показательные выступления, которые пройдут 17 ноября.

В женском одиночном катании Россию на домашнем турнире представят двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и Станислава Константинова.

В парном катании выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Напомним, ранее спортсменка Трусова побила два мировых рекорда и выиграла дебютный этап Гран-при Skate Canada.

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