Первый канал покажет выступление рязанской фигуристки Трусовой на этапе Гран-при в Москве

Первый канал в прямом эфире покажет выступление рязанской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве, передает
Пятый в сезоне этап Гран-при пройдет на льду арены «Мегаспорт» с 15 по 17 ноября.
Кроме того, зрители смогут увидеть в прямом эфире произвольную программу танцевальных дуэтов, а также показательные выступления, которые пройдут 17 ноября.
В женском одиночном катании Россию на домашнем турнире представят двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и Станислава Константинова.
В парном катании выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Напомним, ранее спортсменка Трусова