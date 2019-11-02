«Рязань-ВДВ» проиграла в финале кубка. Судьи не увидели чистый гол «десантниц»

«Рязань-ВДВ» проиграла в финале Кубка России. В субботу, 2 ноября, «десантницы» со счетом 0:2 уступили «Звезде-2005» из Перми.
В первом тайме на поле шла равная борьба, однако самый опасный момент имели рязанки, которые не смогли его реализовать. В начале второго тайма ударом в «девятку» счет открыла Анастасия Берендеева.
Спустя 10 минут «Рязань-ВДВ» после удара Оксаны Еремеевой забили чистый гол, однако судья Анастасия Пустовойтова не заметила, что мяч пересек линию. После эпизода «десантницы» стали активнее атаковать, но на 76-й минуте в контратаке пропустили второй гол. До конца мачта «Рязань-ВДВ» имела преимущество, но забить так и не смогла.
Для «десантниц» это стал второй подряд проигранный финал «Звезде-2005». В прошлом году пермская команда выиграла с минимальным счетом. «Рязань-ВДВ» продолжает бороться за третье место в чемпионате. Следующий матч «десантницы проведут» в субботу, 16 ноября, в Москве против «Локомотива».