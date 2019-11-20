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16:24, 20 ноября 2019 556

В Сасове сыграли касимовцы и хоккеисты «Империи». Обзор седьмого тура НХЛ

В Сасове сыграли касимовцы и хоккеисты «Империи». Обзор седьмого тура НХЛ

Седьмой тур НХЛ в дивизионе «Любитель 40+" прошел в Сасове. Об этом сообщили организаторы.

Рязанская «Империя» занимает первое место, она обыграла касимовцев из «Восхода СУ-2» — 4:2. «Автомобилист» победил в матче со «Шкодой-Рязань» (3:2) и занял второе место в турнирной сетке.

На третьем месте расположилось «Динамо», сыгравшее с «Соколом» со счетом 6:2. До 50-й минуты матча счет был равным — 3:3. Однако заключительный отрезок лучше провели бело-голубые, у которых по два раза отличились Олег Куранов и Алексей Малиновский. Победную шайбу провел в большинстве динамовец Вячеслав Акимов.

На пятом месте оказался коллектив строителей из «Светлого», обыгравших десантников со счетом 5:2.

Во второй группе все также лидирует «Рельеф-Центр», который со счетом 5:1 выиграл у «Администрации города Рязани». Коллектив «Здоровья» дважды забил чучковцам и выиграл всухую.

Третьими в таблице стали дядьковские хоккеисты, которые только в третьем периоде смогли переиграть «Спасск» — 5:1. А «Лесной» со счетом 7:0 разгромил игроков из Ухолова.

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