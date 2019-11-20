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16:02, 20 ноября 2019 542

В третьем туре рязанской НХЛ встретились лидеры и аутсайдеры турнирной таблицы. Обзор

В третьем туре рязанской НХЛ встретились лидеры и аутсайдеры турнирной таблицы. Обзор

В третьем туре лидеры дивизиона «Лига Надежды 18+" встречались с командами из нижней половины турнирной таблицы. Об этом сообщили организаторы.

В результате таблицу продолжают возглавлять «Сасово», «Техкомплект», «РГВВДКУ» и «Рыбное».

Скопинцы встретились с хоккеистами из Рыбного, но уступили, стараясь навязать борьбу. В итоге крупная победа «Рыбного» — 1:9.

Хоккеисты «Техкомплекта» уверенно вели в счете с «МБ Рязань» на протяжении всех трех периодов и победили со счетом 8:0.

Сасовцы встретились с командой «Сталькомплект» и в ходе игры также не дали им забить ни одной шайбы — 13:0. Вратарь победителей Денис Уляшин установил «вечный» рекорд «Лиги Надежды», не пропуская первые три матча.

В свою очередь хоккеисты из команды «Поляны», хоть и проиграли десантникам, но одну шайбу забили. Счет — 8:1 в пользу «голубых беретов».

© RZN.info

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