В третьем туре рязанской НХЛ встретились лидеры и аутсайдеры турнирной таблицы. Обзор

В третьем туре лидеры дивизиона «Лига Надежды 18+" встречались с командами из нижней половины турнирной таблицы. Об этом сообщили организаторы.
В результате таблицу продолжают возглавлять «Сасово», «Техкомплект», «РГВВДКУ» и «Рыбное».
Скопинцы встретились с хоккеистами из Рыбного, но уступили, стараясь навязать борьбу. В итоге крупная победа «Рыбного» — 1:9.
Хоккеисты «Техкомплекта» уверенно вели в счете с «МБ Рязань» на протяжении всех трех периодов и победили со счетом 8:0.
Сасовцы встретились с командой «Сталькомплект» и в ходе игры также не дали им забить ни одной шайбы — 13:0. Вратарь победителей Денис Уляшин установил «вечный» рекорд «Лиги Надежды», не пропуская первые три матча.
В свою очередь хоккеисты из команды «Поляны», хоть и проиграли десантникам, но одну шайбу забили. Счет — 8:1 в пользу «голубых беретов».