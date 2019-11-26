Скалолаз из Воронежской области стал чемпионом России

Воронежец Сергей Лужецкий стал лучшим на чемпионате России по скалолазанию в олимпийском многоборье,
Спортсмен обошел представителя Свердловской области и Башкортостана.
Сначала скалолазы соревновались в дисциплине «скорость», где Сергей Лужецкий проиграл одну сотую Руслану Файзуллину из Башкортостана — 6,43 против 6,44.
В боулдеринге воронежский скалолаз стал первым, взяв три топа с шести попыток. В заключительном упреждении «трудность» Сергей Лужецкий стал вторым с 16 перехватами.
По итогу трех дисциплин воронежец занял первое место.