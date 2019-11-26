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13:04, 26 ноября 2019 158

Скалолаз из Воронежской области стал чемпионом России

Скалолаз из Воронежской области стал чемпионом России

Воронежец Сергей Лужецкий стал лучшим на чемпионате России по скалолазанию в олимпийском многоборье, сообщила пресс-служба федерации скалолазания России.

Спортсмен обошел представителя Свердловской области и Башкортостана.

Сначала скалолазы соревновались в дисциплине «скорость», где Сергей Лужецкий проиграл одну сотую Руслану Файзуллину из Башкортостана — 6,43 против 6,44.

В боулдеринге воронежский скалолаз стал первым, взяв три топа с шести попыток. В заключительном упреждении «трудность» Сергей Лужецкий стал вторым с 16 перехватами.

По итогу трех дисциплин воронежец занял первое место.

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