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16:23, 26 ноября 2019 575

В восьмом туре рязанской НХЛ «Сокол» победил «Державу», уступая по ходу матча три шайбы

В восьмом туре рязанской НХЛ «Сокол» победил «Державу», уступая по ходу матча три шайбы

В восьмом туре рязанской НХЛ «Сокол» победил «Державу», уступая по ходу матча три шайбы. Об этом сообщили организаторы.

К 35-й минуте матча «Держава» вела с разгромным счетом 4:1, однако пропустила шесть шайб подряд за 10 минут. В концовке еще одна шайба побывала в воротах «Сокола», однако на итоговом результате счет 5:7 не сказался.

По три очка у «Сокола» набрали Игорь Кичатов и Валерий Фисенко, а у проигравших четыре очка набрал Сергей Гамарин.

Лидер таблицы «Империя» обыграл аутсайдера «Витязь» — 4:2. На втором месте «Автомобилист», который переиграл «Светлый» со счетом 3:0.

На третьей позиции динамовцы, разгромившие десантников 7:1. Четыре очка в поединке набрал форвард Алексей Малиновский.

Касимовский «Восход СУ-2» переиграл на выезде «Шкоду-Рязань» — 5:1. Эдуард Султанаев набрал свой 39-й балл за результативность.

Во второй группе лидирует «Рельеф-Центр», выигравший седьмой матч подряд. В восьмом туре поражение потерпело «ГП Ухолово» со счетом 1:5.

На втором месте «Здоровье», переигравшее 5:2 «Администрацию города Рязани». На 36-й минуте матча была прервана «сухая» серия голкипера Алексея Лобанова, который не пропускал шайбы 238 минут 39 секунд. Отметим, что поспособствовал завершению рекордной серии региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов, который отдал голевой пас и забросил шайбу.

Третье место во второй группе занимает «Чучково», которое переиграло на выезде рыбновцев со счетом 4:1. Дядьковцы уступили «Динамо М» со счетом 2:3, победную шайбу в меньшинстве забросил Александр Кузин.

«Спасск» обыграли «Лесной» со счетом 2:1, две шайбы забросил Валерий Питенин.

Центральным матчем девятого тура станет поединок между «Автомобилистом» и «Динамо», командами которые входят в топ-3 первой группы.

© RZN.info

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