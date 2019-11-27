ХК «Рязань» пропустил девять шайб в домашнем матче. Во вторник, 26 ноября, «горожане» со счетом 2:9 проиграли «Торосу» из Нефтекамска.
Первая шайба побывала в воротах рязанцев уже на 28-й секунде, а к концу первого периода гости вели с разгромным счетом 3:0.
Лишь после пятой пропущенной шайбы Артем Кошкаров смог забить гол престижа. После этого еще четыре шайбы побывали в воротах «горожан».
Окончательный счет 2:9 установил Захар Чернов.
Отметим, что в матче не смогли принять участие из-за болезней и травм две пятерки рязанцев.
У ХК «Рязань» осталось 22 очка и 15-е место в Конференции 1. Следующий домашний матч «горожане» проведут 16 декабря против «Барса» в ДС «Олимпийский». Начало в 19:00.
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