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15:47, 27 ноября 2019 505

Под Рязанью вновь пройдут гонки на собачьих упряжках

Под Рязанью вновь пройдут гонки на собачьих упряжках

Под Рязанью вновь пройдут гонки на собачьих упряжках. Об этом сообщили на сайте минспорта.

Соревнования пройдут 21 декабря с 9-00 до 16-00 на территории спортивно-развлекательного комплекса «Экопарк Поляны».

На старт выйдут около ста команд. Основной состав представят сборная Рязанской области и приглашенные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких областей России.

Вместе со спортсменами выступят маламуты, хаски, самоеды, якутские лайки и норвежские ездовые метисы.

В официальном зачете разыграют восемь комплектов медалей и выделят 24 призера, победители получат титул чемпиона Рязанской области.

Напомним, ранее соревнования проходили в сентябре.

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