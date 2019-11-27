Под Рязанью вновь пройдут гонки на собачьих упряжках. Об этом сообщили на
Соревнования пройдут 21 декабря с 9-00 до 16-00 на территории спортивно-развлекательного комплекса «Экопарк Поляны».
На старт выйдут около ста команд. Основной состав представят сборная Рязанской области и приглашенные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких областей России.
Вместе со спортсменами выступят маламуты, хаски, самоеды, якутские лайки и норвежские ездовые метисы.
В официальном зачете разыграют восемь комплектов медалей и выделят 24 призера, победители получат титул чемпиона Рязанской области.
Напомним, ранее соревнования