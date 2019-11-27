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10:54, 27 ноября 2019 436

Шиловская спортсменка станет участницей Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

Шиловская спортсменка станет участницей Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

В субботу, 30 ноября, на базе Центра спортивной подготовки сборных команд Коми откроется соревновательный сезон 2019/2020. Спортсмены из разных городов России приехали на тренировочный сбор, чтобы подготовиться к участию во Всероссийских соревнованиях «Сыктывкарская лыжня». Эти состязания входят в календарь Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Участницей соревнований также станет шиловская лыжница Арина Былинко, воспитанница спортивной школы «Арена», мастер спорта России, многократная победительница этапов Кубков Мира и России, победительница и призер Первенств Мира и России по лыжероллерам.

Помогает спортсменке компания «Рельеф-Центр», лидер в дистрибуции товаров для школы, офиса и творчества. Благодаря поддержке крупной компании Арина Былинко приехала на тренировочный сбор в Сыктывкар, чтобы под руководством тренера Андрея Петрачкова подготовиться к соревнованиям на специально оборудованной базе.

«Помощь со стороны ведущих компаний региона позволяет развивать спорт в районах и дает возможность одаренным спортсменам выходить на новый уровень», — отметили в «Рельеф-Центре».

© RZN.info

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