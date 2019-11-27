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12:17, 27 ноября 2019 238

Все матчи четвертого тура рязанской НХЛ закончились победами «в сухую». Обзор

Все матчи четвертого тура рязанской НХЛ закончились победами «в сухую». Обзор

Все матчи четвертого тура «Лиги Надежды 18+" рязанской Ночной Хоккейной Лиги закончились победами «в сухую». Об этом сообщили организаторы.

Во встрече с игроками Рыбного хоккеистам из Полян удалось забить только одну шайбу — в первом периоде. Матч завершился со счетом 1:0.

«Торпедо» из Скопинского района проиграло «Сасову», которое забило три шайбы в первом периоде и еще по четыре в двух последующих. Счет оказался разгромным — 11:0. Отличился Виктор Манушкин, отправив в ворота скопинцев пять шайб. Кроме того, вратарь «Сасова» Денис Уляшин продолжает «стойко держать оборону»: со старта турнира он не пропускает шайбы 240 минут.

В туре встретились команды «Сталькомплект» и «Техкомплект». «Стальные» вышли играть в ослабленном составе и не смогли ни разу поразить ворота «техников». В итоге «Техкомплект» победил со счетом 9:0.

Десантники также смогли забить десять шайб в ворота «МБ Рязань», не получив в ответ ни одной. «Автомобилисты» часто играли в меньшинстве и пропускали. Счет — 0:10 в пользу «РГВВДКУ».

В пятом туре сасовцы примут у себя хоккеистов «Техкомплекта» — это будет главная игра субботы.

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