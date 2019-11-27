Все матчи четвертого тура рязанской НХЛ закончились победами «в сухую». Обзор

Все матчи четвертого тура «Лиги Надежды 18+" рязанской Ночной Хоккейной Лиги закончились победами «в сухую». Об этом сообщили организаторы.
Во встрече с игроками Рыбного хоккеистам из Полян удалось забить только одну шайбу — в первом периоде. Матч завершился со счетом 1:0.
«Торпедо» из Скопинского района проиграло «Сасову», которое забило три шайбы в первом периоде и еще по четыре в двух последующих. Счет оказался разгромным — 11:0. Отличился Виктор Манушкин, отправив в ворота скопинцев пять шайб. Кроме того, вратарь «Сасова» Денис Уляшин продолжает «стойко держать оборону»: со старта турнира он не пропускает шайбы 240 минут.
В туре встретились команды «Сталькомплект» и «Техкомплект». «Стальные» вышли играть в ослабленном составе и не смогли ни разу поразить ворота «техников». В итоге «Техкомплект» победил со счетом 9:0.
Десантники также смогли забить десять шайб в ворота «МБ Рязань», не получив в ответ ни одной. «Автомобилисты» часто играли в меньшинстве и пропускали. Счет — 0:10 в пользу «РГВВДКУ».
В пятом туре сасовцы примут у себя хоккеистов «Техкомплекта» — это будет главная игра субботы.