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12:51, 28 ноября 2019 378

ХК «Рязань» поменял главного тренера после шести поражений подряд

ХК «Рязань» поменял главного тренера после шести поражений подряд

ХК «Рязань» поменял главного тренера после шести поражений подряд. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Руководство по обоюдному согласию расторгло контракт с Александром Сырцовым и назначило Дмитрия Крамаренко.

Крамаренко — воспитанник карагандинской школы хоккея. Тренерскую карьеру начал в клубах Чемпионата Казахстана («Арыстан», «Кулагер», «Темиртау»), затем работал с «Сарыаркой».

В сезоне-2018/2019 тренировал пермский «Молот-Прикамье», а после перешел в ангарский «Ермак», в котором на посту главного тренера начал сезон-2019/2020.

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