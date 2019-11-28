ХК «Рязань» поменял главного тренера после шести поражений подряд. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Руководство по обоюдному согласию расторгло контракт с Александром Сырцовым и назначило Дмитрия Крамаренко.
Крамаренко — воспитанник карагандинской школы хоккея. Тренерскую карьеру начал в клубах Чемпионата Казахстана («Арыстан», «Кулагер», «Темиртау»), затем работал с «Сарыаркой».
В сезоне-2018/2019 тренировал пермский «Молот-Прикамье», а после перешел в ангарский «Ермак», в котором на посту главного тренера начал сезон-2019/2020.