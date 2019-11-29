Чемпион Европы по самбо устроил мастер-класс в Рыбном

В среду. 27 ноября, мастер спорта России международного класса по самбо, чемпион Европы 2018 года, призер многочисленных чемпионатов России и международных турниров Александр Сарайкин устроил мастер-класс в Рыбном. В борцовском зале «СШ «Звезда» он пообщался с воспитанниками спортшколы и спортсменами «Спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Родной край — Спорт».
Практический урок Сарайкин открыл разминкой для разогрева мышц и связок. Он показал броски, захваты и удержания. Мужчина прорабатывал с юными самбистами различные приемы.
В спортшколе отметили, что за два часа мастер-класса его участники успели затронуть все основные разделы самбо.