«Десантницы» сыграли с ветеранами и болельщиками. В четверг, 28 ноября, ЖФК «Рязань» провел товарищеский матч, который посвятили 20-летию первого чемпионства клуба.
Перед матчем команда 1999 года: главный тренер Виктор Исайкин, доктор Сергей Дубинкин, а также полевые игроки Елена Сазонова (Юркова) и Роза Ярайкина рассказали о достигнутом успехе.
В первом тайме против основного состава «Рязани-ВДВ» вышли ветераны рязанского футбола во главе с тренером «десантниц» Константином Климашиным. Девушки владели инициативой, но забить им так и не удалось.
На второй тайм вышли болельщики и уже на первых минутах сербка Александра Лазаревич открыла счет, однако спустя пару минут фанаты счет сравняли, а потом забили еще трижды.
Точку в матче поставила Оксана Еремеева с пенальти — 2:4.