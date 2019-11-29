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19:59, 29 ноября 2019 226

«Десантницы» сыграли с ветеранами и болельщиками

«Десантницы» сыграли с ветеранами и болельщиками

«Десантницы» сыграли с ветеранами и болельщиками. В четверг, 28 ноября, ЖФК «Рязань» провел товарищеский матч, который посвятили 20-летию первого чемпионства клуба.

Перед матчем команда 1999 года: главный тренер Виктор Исайкин, доктор Сергей Дубинкин, а также полевые игроки Елена Сазонова (Юркова) и Роза Ярайкина рассказали о достигнутом успехе.

В первом тайме против основного состава «Рязани-ВДВ» вышли ветераны рязанского футбола во главе с тренером «десантниц» Константином Климашиным. Девушки владели инициативой, но забить им так и не удалось.

На второй тайм вышли болельщики и уже на первых минутах сербка Александра Лазаревич открыла счет, однако спустя пару минут фанаты счет сравняли, а потом забили еще трижды.

Точку в матче поставила Оксана Еремеева с пенальти — 2:4.

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